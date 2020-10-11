Шевченко зізнався, про що попросив футболістів у перерві матчу Україна – Німеччина

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після гри з Німеччиною зізнався, що в перерві попросив своїх футболістів терпіти й не відмовлятися від плану.

Наставник зазначив, що його підопічні дуже багато працювали без м'яча.

"Сказав, що має бути дуже багато переміщень. Ми не повинні сідати в нашу штрафну. Повинні постійно видавлювати суперника. Ми віддали повністю володіння м'ячем, оскільки знаємо, що Німеччина, маючи попереду швидких гравців, робить пастки під час пресингу. Одразу йде вертикальна передача, і вони залишаються 1 в 1. Нині ми програємо в цьому, треба було змінити трохи стратегію гри", – заявив Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини. (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов зізнався, що Україна його нічим не здивувала.