Шевченко закритий на карантин в Лондоні

Помічник головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка Мауро Тассотті, розповів, де зараз знаходиться його шеф.
Андрій Шевченко
"Андрій зараз знаходиться на карантині в Лондоні. У цей час навіть гольф більше не має для нього значення", - заявив італієць в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
За словами Тассотті, Андрій Миколайович намагався тренуватися зі своїми дітьми, щоб залишатися у формі.
"Йому довелося відразу ж відмовився від цієї ідеї, тому що він не хотів ризикувати здоров'ям", - додав італійський фахівець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко розповів про своє ставлення до пандемії коронавiрусу.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що коронавірусом заразився друг Шевченка і легендарний у минулому футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".