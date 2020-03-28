Шевченко закритий на карантин в Лондоні

Помічник головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка Мауро Тассотті, розповів, де зараз знаходиться його шеф.

Андрій Шевченко

"Андрій зараз знаходиться на карантині в Лондоні. У цей час навіть гольф більше не має для нього значення", - заявив італієць в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

За словами Тассотті, Андрій Миколайович намагався тренуватися зі своїми дітьми, щоб залишатися у формі.

"Йому довелося відразу ж відмовився від цієї ідеї, тому що він не хотів ризикувати здоров'ям", - додав італійський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко розповів про своє ставлення до пандемії коронавiрусу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що коронавірусом заразився друг Шевченка і легендарний у минулому футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні.

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