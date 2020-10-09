Шевченко забив легендарний гол Філімонову і не пустив Росію на ЧЄ: як це було

9 жовтня 1999 нападник збірної України, а нині її головний тренер Андрій Шевченко забив легендарний гол у ворота Олександра Філімонова в останньому турі відбору на Євро-2000 і залишив Росію за бортом турніру.

Цей матч мав величезне турнірне значення, оскільки перемога будь-якої з команд гарантувала їй прямий вихід на чемпіонат Європи. Росіяни відкрили рахунок на 75-й хвилині зусиллями Валерія Карпіна. На 88-й Україна заробила штрафний удар біля бокової лінії. До м'яча підійшов Шевченко й сильно запустив його в площину воріт. Філімонов не зміг правильно оцінити траєкторію польоту ігрового снаряда й закинув його в сітку.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:1, що дозволило нашій команді посісти друге місце в групі і пробитися в стикові матчі, де ми програли Словенії з рахунком 2:3 за сумою двох зустрічей. Росія закінчила відбірковий турнір третьою, а французи вирвали першу позицію та пряму путівку на ЧЄ. Відзначимо, що саме збірна Франції перемогла на Євро, яке відбулося влітку 2000 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко розповів про спогади, пов'язані з легендарним голом у ворота Філімонова.