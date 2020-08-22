Шевченко забив 3 голи і виграв для "Мілана" Суперкубок Італії: як це було

21 серпня виповнилося 16 років одному з найбільш яскравих матчів в кар'єрі легендарного українського футболіста Андрія Шевченка.

У 2004 році тоді ще 28-річний Андрій виграв для "Мілана" Суперкубок Італії, забивши три голи Лаціо.

Шевченко відзначився на 36-ї, 43-ї і 76-ї хвилинах. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України з футболу своє міжсезоння провів в Апулії. У мережі з'явилися фотографії знаменитого наставника, зібрані з різних акаунтів в соціальних мережах.

У кадрі щасливий і засмаглий Шева позує разом зі своєю дружиною Крістен Пазік і синами на італійському курорті.

7 червня Андрій Миколайович продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року,

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України в липні 2016 року, змінивши на посту Михайла Фоменка після невдачі на Євро-2016. Під керівництвом Шевченко українці вийшли на чемпіонат Європи-2020.

Шевченко в якості тренера національної команди провів 33 гри, в яких здобув 19 перемог і зазнав 5 поразок.