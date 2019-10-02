Шевченко вперше прокоментував запрошення в "Мілан"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вперше прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що італійський "Мілан" розглядає його кандидатуру на пост рульового.

Андрій Шевченко

Як повідомив Шевченко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport, він зараз зосереджений на роботі в українській збірній.

"Я тренер збірної України, і всі мої зусилля зосереджені на моїй країні. Я хочу вийти на Євро-2020 разом з моїми підопічними", - зазначив Шевченко.

Він додав, що у вівторок, 1 жовтня був у Мілані з метою подивитися за виступом гравців своєї збірної в складі "Шахтаря", а також за діями Руслана Малиновського в складі "Аталанти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілан" в особі спортивного директора клубу Паоло Мальдіні зробив пропозицію Шевченку очолити "россонері". У відповідь український тренер висунув дві умови.

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