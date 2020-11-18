Шевченко вперше прокоментував те, що вiдбулося зі збірною України у Швейцарії

Максим Іншаков Футбол 22:34, 18.11.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав ситуацію з відміною матчу Ліги націй проти Швейцарії дуже неприємним моментом.

За словами наставника, в команді вистачало гравців з негативним тестом на COVID-19, але лікар кантону Люцерн прийняв таке несподіване рішення.

"Ніякої провини нашої тут немає. Ми всі розуміли ситуацію з коронавірусів, в якій перебуваємо. Особисто я, найостанніше, що я міг собі уявити – що можуть скасувати матч", – заявив Андрій Миколайович пресслужбі УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольна адвокатка Юлія Богданова впевнена, що Українi присудять технічну поразку 0:3, яка викине її з елітного дивізіону турніру.

У свою чергу футбольний юрист Юрій Юрченко вважає, що результат буде або "технар" Швейцарії або визначення переможця за допомогою жеребу.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Путін готується піти у відставку, – Гордон

Зеленський розповів про своє самопочуття: запахи повернулися, тест позитивний. Відео

Розчарування президентом

У літаку Зеленського встановлять інтернет за 32 мільйони гривень

В Україні вперше дві дівчини знайшли спосіб "узаконити" одностатеві стосунки. Відео