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8 листопада • оновлено в 21:20
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Шевченко вніс нові зміни до складу збірної України

1.8т Читати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ухвалив рішення внести чергові зміни до складу команди, який готуватиметься до ігор з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

Наставник "жовто-синіх" відправив виклик до розташування збірної нападнику київського "Динамо" Артему Бесєдіну, інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ).

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Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФФУ

23-річний гравець наразі з шістьма голами є найкращим бомбардиром столичного клубу в поточному чемпіонаті України. Востаннє отримував виклик до головної команди в червні цього року. Тоді Бесєдін залишився у запасі в матчі з Сербією. Також Артем перебував у резервному списку національної команди перед вересневими і жовтневими поєдинками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко викликав до збірної України захисника луганської "Зорі".

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Теми
Євро-2020 Україна - Сербія
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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