Шевченко вніс нові зміни до складу збірної України через COVID-19

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав двох нових воротарів на найближчі матчі команди з Польщею (11 листопада), Німеччиною (14 листопада) та Швейцарією (17 листопада).

Наставник "жовто-синіх" був змушений піти на такий крок через коронавірус у голкіпера київського "Динамо" Георгія Бущана. Замість нього в зв'язку з гострою ситуація з COVID-19 Шевченко викликав відразу двох голкіперів – досвідченого футболіста "Олександрії" Юрія Паньківа та молодого представника полтавської "Ворскли" Дмитро Різника, повідомляє прес-служба УАФ.

Разом з кіпером "Шахтаря" Андрієм Пятовим і гравцем "Реала" Андрієм Луніним вони готуватимуться до найближчих матчів збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко викликав нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця замість форварда "Динамо" Владислава Супряги, який здав позитивний тест на коронавірус.