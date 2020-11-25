Шевченко висловився щодо технічної поразки збірної України в матчі зі Швейцарією

Максим Іншаков Футбол 21:11, 25.11.2020 Оновлено: 21:16, 25.11.2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відмовився коментувати рішення УЄФА покарати нашу команду технічною поразкою 0:3 за скасований матч Ліги націй зі Швейцарією.

Наставник подякував своїм підопічним за самовіддачу й високий професіоналізм, зазначивши, що збірна України не несе відповідальності за такий результат.

"Швейцарія – Україна 3:0. Я не буду коментувати рішення УЄФА. Я лише хочу подякувати тренерському штабу, медичному персоналу збірної, усім працівникам Асоціації за виявлений високий професіоналізм. Я дякую всім футболістам команди за те, що вони, незважаючи на надзвичайно складні обставини віддали всі сили на полі й продовжували боротися. Також я безмежно вдячний нашим уболівальникам за вашу підтримку і єдність із командою в цей важкий для всіх час", – написав Андрій Миколайович у себе у Facebook.

Андрій Шевченко відреагував на 0:3 від УЄФА
Facebook Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький, коментуючи рішення УЄФА, заявив, що Україна оскаржуватиме це рішення.

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