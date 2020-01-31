Шевченко висловився про ситуацію з нападником України на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що нападник "Гента" Роман Яремчук встигне відновитися до початку Євро-2020 в червні.

"Роман зараз проходить реабілітацію, я розмовляв з ним буквально тиждень тому, коли йому зробили операцію. Я думаю, у нього є достатньо часу, щоб почати грати і підготуватися до Євро-2020. Для нього зараз, перш за все, важливо підготуватися і не поспішати з виходом на поле, і виходити здоровим", – цитує наставника збірної агентство Xsport.

Андрій Шевченко Liga.net

Нагадаємо, що в груповому турнірі чемпіонату Європи 2020 року Україна зіграє проти Нідерландів, переможця плей-офф шляху D і Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська Прем'єр-ліга пішла на радикальні кроки, щоб оптимізувати процес підготовки збірної до Євро-2020.

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