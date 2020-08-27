Шевченко висловився про Луческу в "Динамо"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що підтримує контакт із Мірчею Луческу і всіма тренерами УПЛ.

За словами Андрія Миколайовича, для нього важливий прямий контакт із румунським фахівцем.

"З професійної точки зору, я як тренер бажаю йому удачі. Я поважаю його як тренера. Ми розмовляємо, спілкуємося. Для мене дуже важливо мати контакт із кожним тренером клубів у чемпіонаті України, для того, щоб мати краще розуміння про форму гравців, їх стан, прогресують вони чи ні, які є якості", – сказав Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала розширений список гравців збірної, які будуть готуватися до Ліги націй, матчі якої пройдуть із 3 вересня до 17 листопада.

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