Шевченко висловився про Луческу в "Динамо"

Андрій Шевченко розповів про роботу з румунським тренером "Динамо".
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що підтримує контакт із Мірчею Луческу і всіма тренерами УПЛ.
За словами Андрія Миколайовича, для нього важливий прямий контакт із румунським фахівцем.
"З професійної точки зору, я як тренер бажаю йому удачі. Я поважаю його як тренера. Ми розмовляємо, спілкуємося. Для мене дуже важливо мати контакт із кожним тренером клубів у чемпіонаті України, для того, щоб мати краще розуміння про форму гравців, їх стан, прогресують вони чи ні, які є якості", – сказав Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала розширений список гравців збірної, які будуть готуватися до Ліги націй, матчі якої пройдуть із 3 вересня до 17 листопада.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!