Шевченко висловився про гру Бущана в матчі з Німеччиною

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого гола в матчі Ліги націй з Німеччиною.

Наставник "жовто-синіх" зізнався, що підтримуватиме Бущана, як і будь-якого молодого футболіста.

"Усі помиляються. Немає гравців, які не помиляються. Він виручав сьогодні, було кілька моментів, в яких він урятував збірну. Йому треба набратися впевненості. Це футбол, з усіма буває. Треба рухатися вперед", – сказав Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів у перерві матчу.