Шевченко випустив двох дебютантів в стартовому складі збірної України на матч Ліги націй

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко на матч Ліги націй проти команди Швейцарії випустив двох новачків.

Вперше в своїй кар'єрі за "синьо-жовтих" зіграють захисник "Динамо" Олександр Тимчик і захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Обидва 23-річних гравця в минулому сезоні виступали за "Зорю".

Повні склади команд виглядають наступним чином:

Україна: Пятов – Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик – Степаненко, Малиновський, Зінченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга.

Швейцарія: Зоммер – Цубер, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, емболія – Сеферович.

Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто.

Стартовий склад збірної України на матч проти Швейцарії УАФ

Нагадаємо, що матч Україна – Швейцарія розпочнеться о 21:45. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю гру.

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