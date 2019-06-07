Шевченко виключив трьох гравців зі складу збірної

Головний тренер київського збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився із заявкою команди на матч відбору Євро-2020 із Сербією.

Наставник "жовто-синіх", як і обіцяв, не включив до складу Андрія Ярмоленка. Крім того, не зіграють з балканцями хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко та лідер донецького "Шахтаря" Марлос.

Повна заявка збірної України на матч із Сербією

воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін;

Андрій Шевченко

захисники: Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Ігор Пластун, Микола Матвієнко;

півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Роман Безус, Мар'ян Швед;

нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Артем Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" і "Дніпра", а нині гравець іспанського "Альбасете" Роман Зозуля обурився діями тренерського штабу збірної України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!