Шевченко виключив трьох гравців зі складу збірної

Головний тренер київського збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився із заявкою команди на матч відбору Євро-2020 із Сербією.
Наставник "жовто-синіх", як і обіцяв, не включив до складу Андрія Ярмоленка. Крім того, не зіграють з балканцями хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко та лідер донецького "Шахтаря" Марлос.
Повна заявка збірної України на матч із Сербією
воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін;
Андрій Шевченко
захисники: Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Ігор Пластун, Микола Матвієнко;
півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Роман Безус, Мар'ян Швед;
нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець, Артем Бесєдін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" і "Дніпра", а нині гравець іспанського "Альбасете" Роман Зозуля обурився діями тренерського штабу збірної України.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".