Шевченко викликав до збірної України нових футболістів на матч проти Швейцарії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення доповнити склад, який готується до гри зі Швейцарією в Лізі націй, трьома виконавцями з молодіжної збірної.

Дебютні виклики отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. Щоправда, один із цієї трійки, Назаренко, уже тренувався з головною командою країни влітку 2019 року під час спільного збору національної та молодіжної збірних, повідомляє прес-служба УАФ.

Сергій Булеца UEFA.com

Дебютанти прибудуть до розташування синьо-жовтих у понеділок увечері: регулярний рейс приземлиться в аеропорту Цюриха близько 19 години за європейським часом. До вильоту з Києва викликані гравці повинні пройти ПЛР-тести. У разі отримання негативних результатів вони зможуть вирушити до Швейцарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада. Вже з'явився список телеканалів, які покажуть зустріч.

Перед 6-м туром Україна в турнірній таблиці займає третю сходинку з 6 очками. OBOZREVATEL опублікував всі розклади, як нашій команді не вилетіти з еліти Ліги націй.