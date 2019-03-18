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Шевченко вийшов із себе через Ракицького

3.8тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко різко відреагував на прес-конференції на питання про Ярослава Ракицького.

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

"Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові. Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань", - сказав Андрій Миколайович.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Євро-2020
Особи
футболіст Андрій ШевченкоЯрослав Ракицький
Тег
збірна України з футболу
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