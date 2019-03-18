Шевченко вийшов із себе через Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко різко відреагував на прес-конференції на питання про Ярослава Ракицького.
Ярослав Ракицький
"Я не спілкувався з Ярославом ні в момент його переходу, коли він приймав це рішення, ні після. Я, як головний тренер, приймаю рішення. Те, що сьогодні краще для команди. Тому, я вважаю, ми викликали тих гравців, які на сьогодні будуть краще готові. Для мене це питання вичерпано. Більше мені не задавайте цих питань", - сказав Андрій Миколайович.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
За даними ЗМІ, сума трансферу склала 10 мільйонів євро, а ще два мільйони українці отримають які бонуси.
В "ДНР" висловили захоплення в зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст же залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Одразу після трансферу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисника перестануть викликати в національну збірну України.
Пізніше на сайті Федерації футболу України прізвище Ракицького зникло зі складу команди.
4 березня Андрій Шевченко оголосив склад на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. У списку прізвище Ракицького було відсутнє.
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