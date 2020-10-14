Шевченко вийшов на друге місце в таблиці тренерів збірної України

Переможний матч проти Іспанії в четвертому турі Ліги націй став 38-м для Андрія Шевченка біля керма збірної України та дозволив йому обігнати Михайла Фоменка (37 ігор) в історичній таблиці тренерів національної команди.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), тепер легенда українського футболу посідає друге місце за цим показником. Його випереджає лише Олег Блохін, на рахунку якого 64 поєдинки в якості наставника збірної.

Під керівництвом Шевченко Україна здобула 21 перемогу, 9 раз зіграла внічию та 8 разів програла, в середньому набираючи 1,89 очка за матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Миколайович продовжив контракт з національною командою, тренером якої він став влітку 2016 року.