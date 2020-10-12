Шевченко: вихід Шовковського в матчі з Францією був би неповагою до футбольного світу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував включення Олександра Шовковського до заявки національної команди на товариський матч проти Франції (1:7).

На думку наставника, вихід легендарного голкіпера на полі був би неповагою по відношенню як до самого ексфутболіста, так і до "футбольному світу". Участь Шовковського в поєдинку була можливою тільки в разі травми Георгія Бущана.

"Випустити на поле Шовковського було б неповагою до Олександра, його кар'єри та всього футбольного світу. Рішення взяти його в заявку було останнім криком, бо я розумів, що буде, якщо щось трапиться з нашим голкіпером. Краще вже Саша вийшов і зіграв би, ніж мені довелося б ставити польового гравця у ворота", – пояснив ситуацію Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що коронавірус перед матчем з Францією був виявлений у трьох голкіперів національної команди. Крім Андрія Пятова позитивні тести на COVID-19 здали Андрій Лунін і Юрій Паньків, і в складі залишився всього один здоровий воротар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тренер української збірної висловився про гру Бущана в матчі з Німеччиною.