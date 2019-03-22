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Шевченко відмовився від ще одного гравця "Динамо" перед матчем з Португалією

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Центральний захисник київського "Динамо" Артем Шабанов не потрапив до остаточної заявки збірної України на стартовий матч відбору Євро-2020 з Португалією.

Це стало відомо після того, як головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко визначився зі списком з 23 футболістів, які зможуть взяти участь в грі. Крім Шабанова до фінального списку не ввійшов лівий захисник Едуард Соболь, який представляє чеський "Яблонець".

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Артем Шанов (крайній праворуч)

Артем Шанов (крайній праворуч)

ФФУ

Повністю заявка українців на гру виглядає так: 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 9. Артем Кравець, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Раніше Андрій Шевченко відмовився від послуг іншого представника "Динамо" – Володимира Шепелєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому готовий залишити національну команду.

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Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Особи
Андрій ШевченкоАртем Шабанов
Теги
ФК Динамо Київзбірна України з футболу
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