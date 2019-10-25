Шевченко відмовився від ключового гравця збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки до матчу відбору Євро-2020 з Сербією (17 листопада) і товариської гри з Естонією (14 листопада).

Наставник "жовто-синіх" вирішив не залучати одного з лідерів команди Тараса Степаненка з "Шахтаря". Хавбек пропустить офіційний матч через дискваліфікацію, а в спарингу Шевченко, ймовірно, перевірить на позиції опорника інших гравців.

ФФУ Андрій Шевченко

Повністю список викликаних виглядає так:

воротарі – Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія");

захисники – Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (всі – "Динамо"), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – "Шахтар"), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія);

півзахисники – Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – "Шахтар"), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі – "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Євген Шахов ("Лечче", Італія), Мар'ян Швед ("Селтік", Шотландія);

нападники – Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією у відборі Євро-2020.

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