Шевченко: у нас немає основного і неосновного складу збірної України

Максим Іншаков Футбол 21:01, 10.11.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні товариської гри з Польщею сказав, що випустить на поле тих гравців, які менше грали раніше, щоб дати можливість проявити себе.

За словами наставника, він не поділяє склади національної команди на основний і неосновний.

"У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється, є певна конкуренція. Вона жива і повинна проявлятися на футбольному полі. У нас немає основного і неосновного складу. Є гравці, які будуть грати завтра, перед ними ставляться завдання, вони повинні їх вирішувати", – заявив Андрій Миколайович на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в середу, 11 листопада, проведе гостьовий товариський матч проти національної команди Польщі. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю гру.

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і сенсаційно здобули перемогу над Іспанією (1:0).

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