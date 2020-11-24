Шевченко став претендентом на звання найкращого футболіста століття

Михайло Морозов Футбол 09:44, 24.11.2020

Легенда українського футболу Андрій Шевченко став претендентом на звання найкращого гравця XXI століття.

Як повідомляється на сайті організації Globe Soccer Awards, яка проведе церемонію нагородження 27 грудня в Дубаї, боротьбу за цей титул ведуть 28 футболістів. У голосуванні лідирує зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду (32%), на другому місці несподівано перебуває форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах (26%), а замикає трійку лідер "Барселони" Ліонель Мессі (20%).

За Шевченко проголосували 2% учасників опитування. Нагадаємо, що нинішній наставник збірної України є володарем "Золотого м'яча-2004", двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і чемпіонату Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник Златан Ібрагімович, який також потрапив до списку претендентів на нагороду, побив рекорд Шевченка в "Мілані".

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