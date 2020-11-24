Шевченко став претендентом на звання найкращого футболіста століття
Легенда українського футболу Андрій Шевченко став претендентом на звання найкращого гравця XXI століття.
Як повідомляється на сайті організації Globe Soccer Awards, яка проведе церемонію нагородження 27 грудня в Дубаї, боротьбу за цей титул ведуть 28 футболістів. У голосуванні лідирує зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду (32%), на другому місці несподівано перебуває форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах (26%), а замикає трійку лідер "Барселони" Ліонель Мессі (20%).
За Шевченко проголосували 2% учасників опитування. Нагадаємо, що нинішній наставник збірної України є володарем "Золотого м'яча-2004", двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і чемпіонату Італії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник Златан Ібрагімович, який також потрапив до списку претендентів на нагороду, побив рекорд Шевченка в "Мілані".