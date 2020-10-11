Шевченко сказав, за рахунок чого Україна може конкурувати з топзбірними Європи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що конкурувати з такими збірними як Німеччина або Іспанія, можна лише за рахунок повної самовіддачі.

На думку наставника, потрібно включати 100-відсоткові зусилля, якщо не більше, і будувати гру певним чином.

"Ми поміняли трохи структуру, організацію гри. Вважаю, хлопці виконали в грі з Німеччиною все практично ідеально. Ми не маємо ніякої переваги проти таких команд, адже все ще відстаємо. Якість і підбір футболістів у них значно краще, кожен грає в топклубі", – заявив Шевченко в ефірі "Великого футболу".

Андрій Миколайович засмучений тим, що форвард "Аталанти" не допоможе українській команді в матчі Ліги націй з Іспанією.

"Втрата такого гравця, як Малиновський, істотна для нас, так склалася ситуація. Буду готувати команду з тими гравцями, які є. Реакція вже була дуже хороша проти Німеччини. Хлопці вийшли зовсім з іншим настроєм, ми багато про це говорили", – підсумував Шева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів в перерві матчу, і відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого голу.