Шевченко сказав, як ставиться до Луніна

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу 2-го туру Ліги націй з Іспанією дав невелике інтерв'ю місцевим ЗМІ, в якому згадав і голкіпера Андрія Луніна, що грає в Ла Лізі.

Андрій Миколайович зізнався, що Андрій готовий грати як за мадридський "Реал", так і за національну команду.

"У нього великий потенціал, тому він повернувся в Мадрид. Я думаю, що він готовий до цього виклику, як у своїй команді, так і в збірній. Він зіграв із нами кілька ігор і показав свій рівень. У нього є потенціал. Я дуже довіряю йому", – сказав Шевченко в інтерв'ю Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Іспанія – Україна розпочнеться 6 вересня о 21:45. Було опубліковано список телеканалів, які покажуть гру в прямому ефірі.

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