Шевченко сказав, що потрібно зробити Зозулі заради збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що гравцеві іспанського "Альбасете" Роману Зозулі необхідно йому зателефонувати і запитати, чому він не потрапляє в національну команду.

За словами Андрія Миколайовича, він завжди дає гравцям шанс – це не один шанс або два.

"Чи може мене набрати Зозуля і запитати, чому він не в збірній? Я думаю, на місці Романа було б правильно так і зробити", – заявив наставник "синьо-жовтих" у ефірі Youtube-каналу "Вацко Live".

Шевченко готовий відповісти на дзвінок.

"У мене повне спілкування з командою. Будь-який футболіст, якщо він вважає за потрібне набрати і поговорити на цю тему... Я, як тренер, роблю свій вибір, я вибираю тих футболістів, які на сьогоднішній момент готові вирішувати мої завдання і вони вирішують їх", – сказав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський клуб "Альбасете" не може продовжити контракт з українцем Романом Зозулею через нових фінансових правил ліги.

Раніше повідомлялося, що Зозулею зацікавилося київське "Динамо". Нещодавно стало відомо, що трансфер Романа залежить від виходу столичного клубу в Лігу чемпіонів і трансферу Супряги.