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Шевченко сказав, що потрібно зробити Зозулі заради збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,3 т.
Роман Зозуля

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що гравцеві іспанського "Альбасете" Роману Зозулі необхідно йому зателефонувати і запитати, чому він не потрапляє в національну команду.

За словами Андрія Миколайовича, він завжди дає гравцям шанс – це не один шанс або два.

"Чи може мене набрати Зозуля і запитати, чому він не в збірній? Я думаю, на місці Романа було б правильно так і зробити", – заявив наставник "синьо-жовтих" у ефірі Youtube-каналу "Вацко Live".

Шевченко готовий відповісти на дзвінок.

"У мене повне спілкування з командою. Будь-який футболіст, якщо він вважає за потрібне набрати і поговорити на цю тему... Я, як тренер, роблю свій вибір, я вибираю тих футболістів, які на сьогоднішній момент готові вирішувати мої завдання і вони вирішують їх", – сказав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський клуб "Альбасете" не може продовжити контракт з українцем Романом Зозулею через нових фінансових правил ліги.

Раніше повідомлялося, що Зозулею зацікавилося київське "Динамо". Нещодавно стало відомо, що трансфер Романа залежить від виходу столичного клубу в Лігу чемпіонів і трансферу Супряги.

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