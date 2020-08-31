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Шевченко розповів, як збірна України готується до Ліги націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,6 т.
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко залишився задоволений тренувальним збором..

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений роботою команди на тренувальному зборі напередодні старту в новому розіграші Ліги націй.

Відповідну заяву наставник "жовто-синіх" зробив в ефірі телеканалу "Футбол 1"

"Ми влаштували мікро-збір. Всі клуби пішли нам на зустріч, ми змогли провести його. Він потрібен, перш за все, щоб попрацювати з командою тактично, привести її в потрібне русло в плані структури гри. Пам'ять у хлопців хороша, це суджу по тренуваннях , які ми їм давали. Навички швидко повертаються. Це приємно, тому що футбол, в який ми просимо, щоб вони грали, їм подобається. Ми додали трохи нових речей у створенні атак, подивимося, чи вдасться їх втілити в грі зі Швейцарією (3 вересня) і Іспанією (6 вересня)", – цитує Шевченка XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук розкритикував тренера бельгійського "Гента", у відповідь на що наставник порадив нашому футболісту шукати собі нову команду.

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Ліга наційЗбірна України з футболуАндрій Шевченко
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