Шевченко розповів, як збірна України готується до Ліги націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений роботою команди на тренувальному зборі напередодні старту в новому розіграші Ліги націй.

Відповідну заяву наставник "жовто-синіх" зробив в ефірі телеканалу "Футбол 1"

"Ми влаштували мікро-збір. Всі клуби пішли нам на зустріч, ми змогли провести його. Він потрібен, перш за все, щоб попрацювати з командою тактично, привести її в потрібне русло в плані структури гри. Пам'ять у хлопців хороша, це суджу по тренуваннях , які ми їм давали. Навички швидко повертаються. Це приємно, тому що футбол, в який ми просимо, щоб вони грали, їм подобається. Ми додали трохи нових речей у створенні атак, подивимося, чи вдасться їх втілити в грі зі Швейцарією (3 вересня) і Іспанією (6 вересня)", – цитує Шевченка XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук розкритикував тренера бельгійського "Гента", у відповідь на що наставник порадив нашому футболісту шукати собі нову команду.

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