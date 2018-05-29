Шевченко розповів про проблеми зі збірною

Головний тренер збірної УкраїниАндрій Шевченко повідомив, що запланований на третє червня матч проти команди Албанії може не відбутися.

За словами наставника, зустріч може зірватися через організаційні прорахунки.

"Гра з Албанією мала відбутися в Швейцарії. Швейцарці не дали можливості провести другий матч на їх території в зв'язку з оформленням документів. Агент перевів другу гру до Франції. Стадіон, на якому він хотів її провести, не відповідає рівню національних збірних. Там навіть не можна розмістити глядачів ", - прокоментував ситуацію Шевченко.

ФФУ направила лист в ФІФА з приводу проведення матчу Україна - Албанія. Серед можливих варіантів розвитку подій: скасування матчу або перенесення гри на інший стадіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери вже приймають ставки на першу гру української команди з Марокко.