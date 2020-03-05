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5 березня • оновлено в 21:22
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Шевченко розповів, коли вирішиться його доля в збірній України

1.1т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що ситуація з його подальшими кар'єрними планами стане зрозумілою перед початком Євро-2020.

"Я і УАФ в процесі переговорів з приводу продовження нового контракту. Я думаю, що я продовжу чи нi роботу зі збірною, стане ясно вже перед початком чемпіонату Європи. Процес йде, тому я будую плани", – сказав Шевченко в інтерв'ю FootballHub

Як повідомляв OBOZREVATEL, як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити "Мілан", який переживає непрості часи. Також він висунув дві умови італійському клубу.

Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування Ліги націй, за підсумками якої визначилися суперники нашої збірної.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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