Шевченко розірвав оборону Німеччини, забивши майстерний гол: як це було. Відео

Рівно 19 років тому 14 листопада 2001 року Німеччина приймала збірну України в межах відбірного турніру чемпіонату світу.

Єдиний гол у складі "синьо-жовтих" забив Андрій Шевченко. Тоді ще 25-річний форвард отримав пас на підступах до штрафного, обійшов захисників, майстерно обвів голкіпера і м'яко прокинув м'яч у ворота.

Матч закінчився з рахунком 4:1. У німців дублем відзначився Міхаель Баллак, забивши Максиму Левицькому на 4-й і 51-й хвилинах. Ще по голу забили Олівер Новілл (11-та хвилина) і Марко Ремер (15-та).

Повністю склад збірної України виглядав так: Левицький, Лужний, Несмачний (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфьонов, Шевченко, Тимощук (Гусін, 23), Зубов, Воробей (Ребров 70), Скрипник.

Запасні: Рева, Федоров, Мелащенко, Попов.

Головним тренером був Валерій Лобановський.

Нагадаємо, що 14 листопада 2020 року відбудеться зустріч 4-го туру Ліги націй Німеччина – Україна. Вже був опубліковано список телеканалів, які покажуть цей матч, а також з'явився прогноз букмекерів.