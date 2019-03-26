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"Шевченко рідкісний везунчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

1.1тЧитати матеріал російською

Феноменальна перемога збірної України з футболу над Люксембургом, коли потрібний результат був оформлений на 92-й хвилині за допомогою автоголу суперника, викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Користувачі всесвітньої павутини відзначають неймовірне везіння головного тренера команди Андрія Шевченка. Незважаючи на те, що деякi юзери розкритикували гру нашої команди, більшість користувачів зійшлися на думці, що і такі перемоги потрібні.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші висловлювання наших співвітчизників в інтернеті.

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Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Феноменальная? победа над Люксембургом! Жесть!
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