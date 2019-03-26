"Шевченко рідкісний везунчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

Феноменальна перемога збірної України з футболу над Люксембургом, коли потрібний результат був оформлений на 92-й хвилині за допомогою автоголу суперника, викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.
Користувачі всесвітньої павутини відзначають неймовірне везіння головного тренера команди Андрія Шевченка. Незважаючи на те, що деякi юзери розкритикували гру нашої команди, більшість користувачів зійшлися на думці, що і такі перемоги потрібні.
OBOZREVATEL зібрав найцікавіші висловлювання наших співвітчизників в інтернеті.
Альо и Такі перемоги ма ють бути! Окуляри не пахнуть- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 березня 2019 р
Однозначно натуралізуем Родрігеса !!! 1: 2 ?? https://t.co/7MAnztJFdU- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 25 березня 2019 р
матюччя вітається, шановні українські футбольні фани ?? що. це. Взагалі. Було. а? !!!- Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 березня 2019 р
Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпі даже з натуралізованімі чарівнікамі м'яча мучитися. А вболівальники ще й тішаться цьом відскоку. What a time to be alive.- Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 березня 2019 р
Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміті відскакуваті. Інакше Лестер не ставши бі чемпіоном. 4 очки и йдемо далі- Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 березня 2019 р
Альо фартовий :) Матч №25 на чолі ЗБУ завершивши вольова перемогою!- Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 березня 2019 р
13 перемог - 7 нічіїх - 5 поразок; 32 забито - 21 пропущено.
Кон- як-то кажуть -гратс! ???????? #LUXUKR pic.twitter.com/a9NpA7V9ru
Ф-фартожопость # головнакоманда- Євген Шеховцов (@shehovcovevgeni) 25 березня 2019 р
Адже ось долі хитросплетіння ... Бути кращим в матчі і увіткнути на останній в свої ?? З перемогою ??????- Maksym Kalinichenko (@ kalynych25) 25 березня 2019 р
Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміті відскакуваті. Інакше Лестер не ставши бі чемпіоном. 4 очки и йдемо далі- Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 березня 2019 р
всі хотят играть за Україну, даже коли Грають проти України ??- Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 березня 2019 р
Паспорт цьом козаку! pic.twitter.com/oXQlBTxpII- Volodymyr Zverov (@VZverov) 25 березня 2019 р
Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.
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