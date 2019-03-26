"Шевченко рідкісний везунчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

Феноменальна перемога збірної України з футболу над Люксембургом, коли потрібний результат був оформлений на 92-й хвилині за допомогою автоголу суперника, викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Користувачі всесвітньої павутини відзначають неймовірне везіння головного тренера команди Андрія Шевченка. Незважаючи на те, що деякi юзери розкритикували гру нашої команди, більшість користувачів зійшлися на думці, що і такі перемоги потрібні.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші висловлювання наших співвітчизників в інтернеті.

Альо и Такі перемоги ма ють бути! Окуляри не пахнуть - Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 березня 2019 р

Однозначно натуралізуем Родрігеса !!! 1: 2 ?? https://t.co/7MAnztJFdU - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 25 березня 2019 р

матюччя вітається, шановні українські футбольні фани ?? що. це. Взагалі. Було. а? !!! - Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 березня 2019 р

Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпі даже з натуралізованімі чарівнікамі м'яча мучитися. А вболівальники ще й тішаться цьом відскоку. What a time to be alive. - Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 березня 2019 р

Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміті відскакуваті. Інакше Лестер не ставши бі чемпіоном. 4 очки и йдемо далі - Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 березня 2019 р

Альо фартовий :) Матч №25 на чолі ЗБУ завершивши вольова перемогою!

13 перемог - 7 нічіїх - 5 поразок; 32 забито - 21 пропущено.

Кон- як-то кажуть -гратс! ???????? #LUXUKR pic.twitter.com/a9NpA7V9ru - Artur Valerko (@ArchieValerko) 25 березня 2019 р

Адже ось долі хитросплетіння ... Бути кращим в матчі і увіткнути на останній в свої ?? З перемогою ?????? - Maksym Kalinichenko (@ kalynych25) 25 березня 2019 р

Що ж ви всі злі такі? Треба теж вміті відскакуваті. Інакше Лестер не ставши бі чемпіоном. 4 очки и йдемо далі - Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 березня 2019 р

всі хотят играть за Україну, даже коли Грають проти України ?? - Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 березня 2019 р

Нагадаємо, що головні конкуренти України в групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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