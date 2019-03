"Шевченко рідкісний везунчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

Феноменальна перемога збірної України з футболу над Люксембургом, коли потрібний результат був оформлений на 92-й хвилині за допомогою автоголу суперника, викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Користувачі всесвітньої павутини відзначають неймовірне везіння головного тренера команди Андрія Шевченка. Незважаючи на те, що деякi юзери розкритикували гру нашої команди, більшість користувачів зійшлися на думці, що і такі перемоги потрібні.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші висловлювання наших співвітчизників в інтернеті.

Населення Люксембургу менше за населення Кривого Рогу. Тіпі даже з натуралізованімі чарівнікамі м'яча мучитися. А вболівальники ще й тішаться цьом відскоку. What a time to be alive.