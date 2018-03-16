Шевченко проведе жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися

У п'ятницю, 16 березня, о 13:00 за київським часом відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Урочистий захід пройде в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні.

У жеребкуванні візьме участь головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Пряму трансляцію організовує український телеканал "Футбол 1". Крім того, за подією можна буде стежити в прямому ефірі на UEFA.com.

Жеребкування буде повністю відкрите, сіяних і несіяних команд немає, а клуби з однієї національної асоціації можуть виявитися в одній парі. Команда, яку в кожній парі дістануть першою, проведе перший чвертьфінальний матч на своєму полі.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 3/4 і 10/11 квітня. Жеребкування півфіналу - 13 квітня.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв "Ромі" і не зміг вийти до чвертьфіналу.