Шевченко прокоментував смерть Марадони й розповів, яким той був за життя

Михайло Морозов Футбол 22:35, 27.11.2020 Оновлено: 22:57, 27.11.2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що після смерті легендарного Дієго Марадони футбольний світ втратив генія.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він також зробив акцент і на людських рисах аргентинця. За словами нашого співвітчизника, Марадона був дуже щирою та доброю людиною.

"Світ втратив генія, який дарував футбольному світу радість. Він був щирим. Дієго був геніальною людиною у футболі. Він перевернув футбольний світ. Він був немовлям. Чистий, добрий, справжній. Мені пощастило познайомитися з ним за життя", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у середу, 25 листопада. Багато знаменитостей були шоковані цією новиною, а президент Аргентини Альберто Фернандес ввів триденну жалобу в країні.

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