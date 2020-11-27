Шевченко прокоментував смерть Марадони й розповів, яким той був за життя

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що після смерті легендарного Дієго Марадони футбольний світ втратив генія.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він також зробив акцент і на людських якостях аргентинця. За словами нашого співвітчизника, Марадона був дуже щирою та доброю людиною.

"Світ втратив генія, який дарував футбольному світу радість. Він був щирим. Дієго був геніальною людиною в футболі. Він перевернув футбольний світ. Він був немовлям. Чистий, добрий, справжній. Мені пощастило познайомитися з ним за життя", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер в середу, 25 листопада. Багато знаменитостей були шоковані цією новиною, а президент Аргентини Альберто Фернандес ввів триденну жалобу в країні.