Шевченко прокоментував найрозгромнiшу поразку в історії збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Андрій Шевченко

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, коментуючи розгромну поразку від Франції, поскаржився на наявність великої кількості проблемних позицій у складі.

Шевченко зазначив, що Франція – це чемпіон світу, і на жаль, український тренерський штаб не змогли привезти найкращий склад, щоб якось намагатися конкурувати.

"У такій ситуації я можу сказати, що гравці поставилися до матчу настільки серйозно, наскільки це було можливо. Ті, хто вийшли на поле, намагалися грати. Порівнювати наші дві команди поки неможливо, але деякі відрізки у нашому виконанні були непогані – зокрема, початок другого тайму", – цитує Андрія Миколайовича пресслужба УАФ.

Наставник не знає, кого ще зможе довикликвати на найближчі матчі, щоб посилити команду.

"Зараз ситуація дуже важка, але потрібно якось з неї виходити. Ми викликали гравців молодіжної збірної. Нас чекають два відповідальні матчі, з Німеччиною та Іспанією. Гравці "Шахтаря" ще 8 жовтня буде проходити тести, після цього стане зрозуміло, кого ми зможемо викликати з цієї команди", – зазначив Шевченко.

Головний тренер розповів, чому за збірну не грає капітан "Динамо".

"Визначаючи склад, я виходив з того, що у нас попереду два офіційні матчі. Сидорчук та Караваєв провели останнім часом багато офіційних матчів. Нам треба планувати, кого ми будемо ставити на поєдинки з Німеччиною та Іспанією, а ми поки навіть не знаємо, кого зможемо використовувати. Поки ми працюємо з тим колективом, який є в наявності – 18 польових гравців і один воротар", – підсумував Шева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, товариський матч на "Стад де Франс" Франція – Україна завершився з рахунком 7:1. Ця поразка стала найбільшою в історії національної "синьо-жовтої" команди.

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