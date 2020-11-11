Шевченко прокоментував поразку збірної України. Відео

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишився задоволений якістю гри проти Польщі.

За словами наставника, єдине, чого не вистачало команді, так це реалізації моментів.

"Ми допустили дві помилки і дуже сильно поплатилися. Це футбол, тому особливої драми з цього робити не треба. Я задоволений грою, задоволений гравцями, які вийшли на поле, задоволений тим, як вони грали. Загалом я думаю, що якщо ми прибираємо результат, я занесу це як позитивну гру для команди", – заявив тренер на пресконференції.

Андрій Миколайович зізнався, що намагався балансувати склад, напередодні важливих ігор в Лізі націй.

"З точки зору товариської гри, вона дала достатньої інформації. Якусь загальну оцінку робити по цій грі я не бачу сенсу. Помилка Луніна? Всі помиляються. У нього зрізався м'яч, тим більше якість поля не відповідала рівню нашої гри. Тут була невелика проблема, тому нам трошки важко було грати на цьому полі і контролювати м'яч. Поле не зовсім якiсне, через це Андрій може і помилився", – зазначив фахівець.

Шевченко заявив, що буде підвищувати відсоток реалізації моментів.

"Ми намагалися контролювати м'яч, у нас були хороші комбінації і хорошу взаємодію. Грали компактно в обороні. Допустили кілька помилок, за які ми поплатилися. Однозначно ми повинні допрацьовувати в реалізації моментів. Я буду говорити щодо цього з гравцями", – підсумував Шева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гостьова товариська зустріч Польща – Україна завершилася з рахунком 2:0. Ключовим у матчі стали події першого тайму, коли Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті, а Андрій Лунін привіз гол.