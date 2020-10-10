Шевченко прокоментував поразку збірної України від Німеччини

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи поразку від команди Німеччини, залишився дуже задоволений самовіддачею українських футболістів і виконанням плану на гру.

За словами наставника, його підопічні терпiли, незважаючи на те, що було дуже важко.

"Збірна Німеччина це дуже пристойна команда з хорошим контролем м'яча, з дуже швидкими і фізично сильними футболістами. Треба було включатися, працювати, підбирати, боротися і грати в футбол. Частинами це у нас виходило добре, частинами – трошки гірше. Все-таки у складі були хлопці, хоч і не дебютанти, але яким по 18-19 років, які ще, практично, не нюхали пороху. Ці ігри дадуть їм можливість вже відчути цей рівень, до чого треба прагнути і як психологічно себе готувати", – заявив Шевченко в ефірі телеканал "Футбол".

Андрій Миколайович зазначив, що незважаючи на поразку, команда програла дуже хорошому супернику.

"Дуже приємно, що глядачі змогли побачити нас. Ми дуже скучили за всіма. Футбол з глядачами це зовсім інший футбол. Я задоволений усіма. І тими хто виходив в старті, і тими, хто на заміну. Кожен з них віддав те, що нам було потрібно. Виходячи на заміну вони не змінили ні ритмічність нашої гри, ні тактичну побудову ", – підсумував Шева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй програла команді Німеччини. (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів.