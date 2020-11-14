Шевченко прокоментував поразку України від Німеччини в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений якістю гри з Німеччиною.

Наставник вважає, що в тій ситуації, в яку потрапила команда України, це прогнозований результат.

"Ми єдина команда, яка страждає від цієї ситуації з COVID-19. Ми всі у підвішеному стані. Сподіваємося, що втрат більше не буде. Чого не вистачало? Однозначно не вистачало реалізації моментів. Ми досить створили, десь могли і вирівняти гру. У нас не вистачає лавки. Для того, щоб конкурувати з такими командами як Німеччини, треба ставити оптимальний склад і робити заміни, які могли б підсилити гру – наразi нічого цього у нас немає", – заявив Андрій Миколайович на пресконференції.

Український наставник зізнався, що роблячи заміни за рахунку 3:1, він вже думав про наступну гру зі Швейцарією.

"Хотів дати відпочити гравцями. У Зінченко травма, у Малиновського травма – вони на жилах догравали. Те посилення, яке хотілося б бачити, у нас немає. Вважаю, що команда зіграла добре, з огляду на ситуацію. Створювали моменти, не відмовлялися від гри. Не вистачило трохи реалізації. Було багато позитивних моментів", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 5-го туру Ліги націй в Лейпцигу завершилася з рахунком 3:1 на користь бундестім. При цьому першим рахунок відкрили українці.