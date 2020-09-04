Шевченко прокоментував гру збірної України зі Швейцарією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швейцарією в стартовому матчі Ліги націй.

В першу чергу Андрій Миколайович привітав дебютантів команди, які зіграли відмінний матч.

"Для нас був дуже важкий перший тайм. Хлопці терпіли. Все-таки Швейцарія це дуже сильна команда, вона доводить це впродовж п'яти років і в сьогоднішньому матчі. Дуже фізично сильні хлопці, добре поставлена тактика, працюють за дуже хорошою структурою. Тому матч вийшов дуже цікавий. І наші дебютанти зіграли чудово", – цитує наставника "Динамо" від Шурика".

Шевченко зізнався, що гра на контратаках була частиною його плану

"Так, в грі були шматочки, коли ми сідали, а Швейцарія робила дуже високий пресинг. У них була над нами десь фізична перевага. Вони високі на зріст, швидкі. Ми намагалися розігрувати, але тільки в кінці другого тайму зіграли раціонально. В принципі, малюнок гри виглядав добре", – підсумував головний тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти України по групі 4 Ліги А Іспанія і Німеччина розписали нічию. При цьому рятівний гол був забитий на 90-й хвилині.

Крім того були опубліковані результати 1-го туру Ліги націй.

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