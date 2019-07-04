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Шевченко "продинамив" футболіст, який втік до Росії: спортивні підсумки 3 липня

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Перейшов в московське "Динамо" Іван Ордець спантеличив головного тренера збірної України Андрія Шевченка, а американець Майкі Гарсія несподівано погодився на бій з Ломаченком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 3 липня.

Крім того, Еліна Світоліна зіткнулася з шокуючою ситуацією на Wimbledon. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особи
Андрій ШевченкоІван ОрдецьЕліна СвітолінаРоман ЗозуляВасиль Ломаченко
Тег
збірна України з футболу
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