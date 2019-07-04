Шевченко "продинамив" футболіст, який втік до Росії: спортивні підсумки 3 липня

Перейшов в московське "Динамо" Іван Ордець спантеличив головного тренера збірної України Андрія Шевченка, а американець Майкі Гарсія несподівано погодився на бій з Ломаченком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 3 липня.

Крім того, Еліна Світоліна зіткнулася з шокуючою ситуацією на Wimbledon. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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