Шевченко про збірну України: ніколи раніше не грала в такий футбол

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко задоволений тим, як змінилася збірна за той час, що він став біля її керма.

Андрій Миколайович зазначив, що в 2016-м робота над збірною почалася в специфічних умовах, коли стояли відразу два завдання – перебудувати команду і в цей же час показати результат у відбірковому циклі.

"Ми кардинально змінили малюнок гри команди. Тепер це домінування, контроль м'яча, комбінаційний футбол. Ніколи раніше збірна в такий футбол не грала, і, звичайно, для адаптації був потрібен час. Я задоволений ставленням до всіх процесів, яке було у хлопців, але сподіваюся і на подальшу сконцентровану роботу з їх боку. Гра не стоїть на місці, попереду ще будуть зміни", – цитує Шевченка tribuna.com з посиланням на інтерв'ю УАФ, яке було опубліковане в програмці до матчу Україна – Швейцарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру Ліги націй Україна – Швейцарія завершилася з рахунком 2:1. Вирішальний гол в середині другого тайму забив Олександр Зінченко.

На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

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