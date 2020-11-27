Шевченко про технічну поразку від Швейцарії: збірна України була готова до матчу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що йому непросто було пережити новину про те, що нашій команді присудили технічну поразку в матчі останнього туру Ліги націй проти Швейцарії.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада він заявив, що, на його думку, доля футбольних матчів має вирішуватися на полі. Андрій Миколайович також зазначив, що в його розпорядженні була достатня кількість гравців для проведення скасованого поєдинку.

"Дійсно дуже важко. Є розуміння чесної гри. Доля футбольного матчу повинна вирішуватися на полі. Я як тренер національної команди вважаю, що матч мав відбутися. Збірна України була до нього готова. У нас були негативні тести і достатня кількість гравців, щоб провести цю гру", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарські вболівальники заявили, що технічна перемога над збірною України гірша за поразку.