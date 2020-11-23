Шевченко про скасування матчу Швейцарія – Україна: був неприємний момент, це дивна поведінка

Збірні України та Швейцарії не заслуговують на технічну поразку за скасування матчу Ліги націй.

Таку думку в ефірі програми "Великий футбол" висловив головний тренер нашої команди Андрій Шевченко. За його словами, ідеальним варіантом розвитку подій є перегравання.

"Був неприємний момент, коли перед тренуванням нас попросили переодягнутися в готелі, а на стадіоні навіть не пустили до роздягальні. Мені важко це пояснити. Це дивна поведінка. Ми виконали весь протокол, у нас була достатня кількість гравців. Нашої провини у скасуванні матчу однозначно немає. Найращий варіант – це перегравання. Зустріч повинна бути зіграна з точки зору чесної гри. Якщо "вікон" для поєдинку немає, є жереб. Але ані Україна, ані Швейцарія не повинні отримати технічну поразку. Це буде нечесно", – заявив наставник "жовто- синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги націй Швейцарія – Україна мав відбутися 17 листопада, але був скасований через спалах коронавірусу в нашій збірній.

При цьому всю українську команду влада Люцерна відправила на карантин, позбавивши її можливості вийти на поле. УЄФА має прийняти рішення щодо долі матчу після засідання Апеляційного комітету.