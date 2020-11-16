Шевченко про підготовку до матчу зі Швейцарією: паніки немає

Футболісти збірної України спокійно готуються до матчу Ліги націй зі Швейцарією, незважаючи на кадрові труднощі через нові випадки коронавірусу в команді.

Про це в коментарі пресслужбі Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) розповів наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко. За його словами, наша збірна як і раніше чекає дозволу влади Люцерна на проведення гри.

"Що стосується атмосфери в команді, то вона цілком нормальна. Всі хлопці налаштовані по-бойовому, жодної паніки немає. Також зауважу, що ми поважаємо правила, які діють в країні нашого перебування. Тому, якщо представники місцева влада призначить нові тести на коронавірус, ми пройдемо їх. Ми ще чекаємо результати повторних тестів. Якщо у нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресконференція Андрія Шевченка напередодні матчу зі Швейцарією, який заплановано на 17 листопада, не відбулася.