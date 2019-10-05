Шевченко прийняв несподіване рішення по збірній України: спортивні підсумки 4 жовтня

Шевченко несподівано змінив склад збірної України, а Лукашенко категорично відповів на пропозицію Зеленського

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 4 жовтня.

Крім того, бельгійський клуб вибачився у зв'язку з падінням літака під Львовом і "Реал" виступив із заявою про конкурента Луніна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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