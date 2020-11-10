Шевченко пожартував з Усика, який приїхав у збірну України з футболу. Відео

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) приїхав у розташування збірної України з футболу, щоб підтримати гравців напередодні листопадових матчів.

Кримчанин напередодні отримав негативний результат ПЛР-тесту, тому спокійно зміг спілкуватися з гравцями.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко пожартував з ексабсолютного чемпіона світу, пообіцявши, що він зможе розв'язувати всі проблеми гравців.

"Якщо в когось будуть якісь проблеми – звертайтеся до Усика. Про всяк випадок, якщо якісь проблеми тут у Києві – ми телефон залишимо. І не тільки в Києві, в Англію він зараз часто буде їздити", – зазначив Шевченко.

"Та по всіх регіонах України. Своїх не кидаємо", – додав Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в середу, 11 листопада, проведе гостьовий товариський матч проти національної команди Польщі. Уже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю гру.

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім у Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) й сенсаційно здобули перемогу над Іспанією (1:0).