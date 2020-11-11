Шевченко пожартував над Усиком у збірній України: спортивні підсумки 10 листопада
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пожартував над боксером Олександром Усиком, а британець Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не дасть реванш американцю Деонтею Вайлдеру.
Крім того, захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, якого в матчі з "Динамо" травмував Сергій Сидорчук, висловився про суперника.
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