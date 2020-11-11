Шевченко пожартував над Усиком у збірній України: спортивні підсумки 10 листопада

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пожартував над боксером Олександром Усиком, а британець Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не дасть реванш американцю Деонтею Вайлдеру.

Крім того, захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, якого в матчі з "Динамо" травмував Сергій Сидорчук, висловився про суперника.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 10 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Шевченко пожартував над Усиком, який приїхав до збірної України з футболу. Відео

Ф'юрі пояснив, чому ніколи не дасть Вайлдеру реванш

Брат легендарного Вейна Руні забив гол ударом зі своєї половини поля. Відео

Травмований гравець "Шахтаря" про капітана "Динамо": Сидорчук вчинив по-людськи

УЄФА відреагував на скандал із секс-відео Дзюби

Попов про Хачеріді: було страшно до нього підійти

Чісора замінить Повєткіна в бою проти Вайта 21 листопада