Шевченко пояснив "незрозумілу" ситуацію зі своїм контрактом зі збірною України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з продовженням контракту з національною командою.

Незважаючи на презентацію нового договору, яка відбулася 6 липня, офіційно папери досі не підписані.

"Все в порядку. Ми дійшли згоди вже давно. Залишилися формальності. Мої помічники вже тут. Офіційні контракти будуть підписані. Підписали рік плюс півтора. Загалом – два з половиною", – сказав Шевченко в ефірі Youtube-каналу "Триндец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко поскаржився на великий проміжок між зборами, а також висловився про Луческу в "Динамо". За словами Андрія Миколайовича, для нього важливий прямий контакт з румунським фахівцем.

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