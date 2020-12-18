Шевченко пояснив, чому не викликав до збірної України лідера "Динамо"

Один з лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський на даний момент не витримує конкуренції в збірній України.

Саме цим пояснюється відсутність півзахисника на останньому зборі національної команди. Про це в інтерв'ю "Денисов Time" розповів головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко. У той же час, за його словами, його штаб пильно стежить за футболістом.

"У нас велика конкуренція в середині поля. Буяльський знаходиться в обоймі, ми завжди за ним стежимо. У нього багато позитивних якостей, які ми помічаємо і виділяємо. Але на даний момент конкуренцію треба вигравати. Він проводив хороші матчі, ми завжди ним задоволені. Він дуже серйозний хлопець, завжди з бажанням приїжджає. Але я як головний тренер повинен робити вибір", – сказав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримала технічну поразку в заключному матчі Ліги націй зі Швейцарією. Нашу команду звинуватили в зриві гри через недотримання медичного протоколу по COVID-19.

При цьому "жовто-сині" мали в своєму складі необхідних воротаря і 12 польових гравців, які здали негативні тести на коронавірус. Україна подала апеляцію на рішення УЄФА до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.