Шевченко показав, як відпочиває з Пазік і дітьми в Італії

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко під час міжсезоння відпочиває в Італії. У себе в Instagram Андрій Миколайович похвалився знімками, зробленими в Апулії.

У кадрі щасливий і засмаглий 43-річний Шева позує разом зі своєю дружиною, 41-річною ексмоделлю Крістен Пазік і синами Джорданом (15 років), Крістіаном (13), Олександром (8) і Райдер-Габріелем (6) на італійському курорті .

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися знімками української легенди.

Андрій Шевченко з дружиною і дітьми Instagram Андрія Шевченка

Андрій Шевченко з компанією Instagram Андрія Шевченка

Андрій Шевченко відпочиває в Італії Instagram Андрія Шевченка

Діти Андрія Шевченка з друзями Instagram Андрія Шевченка

Андрій Шевченко з сином Instagram Андрія Шевченка

Андрій Шевченко з дітьми Instagram Андрія Шевченка

Старші діти Андрія Шевченка Instagram Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Андрій Миколайович продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року.

Раніше в мережі з'явилися інші фотографії відпочинку Шевченка і Пазік в Італії.