Шевченко показав, як відпочиває з Пазік і дітьми в Італії

Максим Іншаков Футбол 12:21, 26.07.2020 Оновлено: 12:21, 26.07.2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко під час міжсезоння відпочиває в Італії. У себе в Instagram Андрій Миколайович похвалився знімками, зробленими в Апулії.

У кадрі щасливий і засмаглий 43-річний Шева позує разом зі своєю дружиною, 41-річною ексмоделлю Крістен Пазік і синами Джорданом (15 років), Крістіаном (13), Олександром (8) і Райдер-Габріелем (6) на італійському курорті .

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися знімками української легенди.

Андрій Шевченко з дружиною і дітьми
Instagram Андрія Шевченка
Андрій Шевченко з компанією
Instagram Андрія Шевченка
Андрій Шевченко відпочиває в Італії
Instagram Андрія Шевченка
Діти Андрія Шевченка з друзями
Instagram Андрія Шевченка
Андрій Шевченко з сином
Instagram Андрія Шевченка
Андрій Шевченко з дітьми
Instagram Андрія Шевченка
Старші діти Андрія Шевченка
Instagram Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Андрій Миколайович продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року.

Раніше в мережі з'явилися інші фотографії відпочинку Шевченка і Пазік в Італії.

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